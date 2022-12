Prime Video: 3 nuovi film in arrivo a gennaio 2023 tutti da scoprire

Il 2022 è stato un anno di soddisfazioni per Prime Video, che però non tirerà i remi in barca e promette tante novità in arrivo per i suoi abbonati già a partire da gennaio 2023. A questo proposito, vi anticipiamo 3 nuovi film esclusiva Prime Video che usciranno sulla piattaforma il prossimo mese.

LAMBORGHINI - THE MAN BEHIND THE LEGEND : in arrivo dal 19 gennaio, il film è ambientato nel dopoguerra e porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari , ma anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata. Il film racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Diretto da Bobby Moresco, il film include nel cast Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne, Romano Reggiani e Clementino.

UN MATRIMONIO ESPLOSIVO : in arrivo il 27 gennaio, il film vede Darcy e Tom riunire le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. Diretto da Jason Moore, il film include nel cast Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin e Lenny Kravitz. Per altri approfondimenti guardate il trailer di Un matrimonio esplosivo.

IPERSONNIA: in arrivo dal 28 gennaio, il film è un thriller italiano ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L'ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile... almeno fino al giorno in cui David Damiani, psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Diretto da Alberto Mascia, il film include nel cast Stefano Accorsi, Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon e Sandra Ceccarelli. Per altri contenuti, guardate il poster di Ipersonnia.

Che cosa ne pensate di questa prima infornata di titoli Prime Video? Quale vi incuriosisce di più? Ditecelo nei commenti.