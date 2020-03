Nelle prime versioni di Sonic - Il Film era inclusa la trasformazione in Super Sonic

Sonic - Il Film ha avuto, tra gli altri, un grande merito: quello di introdurre al grande schermo il mondo del porcospino più famoso del mondo senza strafare e rischiare di mettere troppa carne a cuocere, dosando bene il numero di protagonisti e di situazioni da mettere in scena.

Il regista Jeff Fowler, ad esempio, ha spiegato alcuni giorni fa i motivi che hanno portato all'esclusione di Knuckles da Sonic - Il Film, aprendo comunque ad un arrivo del personaggio in qualche futuro capitolo della saga.

Sempre Fowler ha poi svelato che nelle intenzioni iniziali della produzione c'era quella di inserire nel film anche la trasformazione del protagonista in Super Sonic: "Non avrebbe avuto senso presentare Super Sonic già adesso. Voglio dire, era presente in alcune versioni iniziali dello script, perché sappiamo che è qualcosa di veramente importante nella mitologia dei fan, e i fan amano la mitologia. Gli Smeraldi del Caos ne sono assolutamente una parte importantissima, anche guardando al primo gioco del '91, e sono qualcosa che abbiamo sicuramente provato ad inserire. Ma poi abbiamo pensato: 'Ha davvero senso includerli adesso? […] Abbiamo cercato di portare a casa Sonic e Robotnik prima di pensare di aprire anche ad alcuni elementi dei giochi che i fan conoscono ed amano" ha spiegato il regista.

Chi va piano va sano e va lontano, insomma. A proposito di velocità: vi siete mai chiesti chi sia più veloce tra il Sonic dei giochi e quello del film?