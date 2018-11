Prime reazioni positive ad Aquaman, ecco le cover dell'Art Of

Dopo la diffusione dei character poster di Aquaman, ecco debuttare in rete le prime reazioni al cinecomic di casa DC Entertainment e sono estremamente positive.

Qui un sunto di alcuni dei commenti delle persone che hanno visto in anteprima (ad un final test screening?) Aquaman e che hanno deciso di dare il loro giudizio, senza tanti spoiler, in rete:

"Sarà il film della DC più amato. Nel tono è vicino a pellicole come Ant-Man and the Wasp e Thor: Ragnarok, sarà molto amato dal pubblico anche se riceverà qualche critica sul fatto che sia lontano dal precedente tono dell'Universo DC e molto più vicino ai prodotti della Marvel." "Questo film dimostra che Walter Hamada sta facendo un ottimo lavoro. James Wan dovrebbe dirigere ulteriori film della DC, a mio parere. Visto quello che è accaduto con Justice League, è un cambio di rotta per il franchise". "Aquaman è il miglior film della DC". "Il pubblico che ha visto Aquaman l'ha apprezzato, non ho sentito una cosa pessima a riguardo: è bello, divertente, avventuroso". "Aquaman è molto bello. Sicuramente non un capolavoro, ma ben fatto. L'azione è ben fatta, la storia è ok. La CGI è decente, lo score musicale è un po' meh. Il rapporto Mera/Arthur è fatto di alti e bassi, ma in generale un buon film".

Infine qui sotto trovate le splendide cover del libro The Art of Aquaman. Ricordiamo che da noi in Italia il film debutterà soltanto il prossimo 1° gennaio.