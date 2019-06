Le prime reazioni a caldo elogiano Spider-Man: Far From Home

Mentre la Sony Pictures continua a promuovere l'uscita di Spider-Man: Far From Home diffondendo straordinari banner dal cinefumetto, ecco debuttare le prime reazioni a caldo dal film post-premiere che, a quanto pare, elogiano il film di Jon Watts.

Ecco un sunto di queste reazioni a caldo:

"Spider-Man: Far From Home è il miglior film di Spider-Man ad oggi. Mysterio è un gran bel personaggio ma Tom Holland ruba la scena. E non perdetevi la scena a metà dei titoli di coda... è incredibile. Evitate gli spoiler. E' sicuramente lo Spider-Man che ho atteso tutta la vita. Sam Raimi e Marc Webb hanno fatto un ottimo lavoro con il personaggio ma Jon Watts lo ha reso spettacolare: è il fumetto che ha preso vita" - Josh Wilding

"Il primo atto è un po' lento ma il secondo ed il terzo sono grandiosi. Divertente come dovrebbe essere. Un gran bel sequel di Homecoming e di Endgame. Adoro come hanno spiegato quel gap temporale... e quelle scene post-titoli" - That Hashtag Show

"Ho amato Spider-Man: Far From Home. Cattura lo spirito del fumetto e lo unisce alla magia del cinema. Il momento in cui è finito, volevo vederlo una seconda volta. E Jake Gyllenhaal è un Mysterio straordinario. Evitate gli spoiler. E restate fino alla fine" - Steven Weintraub

"Ok, Spider-Man: Far From Home è incredibile. Il primo atto è molto divertente con quel cast di Homecoming. Ma il secondo atto è straordinario, con le migliori sequenze d'azione che coinvolgono Spider-Man mai girate. Un finale davvero scioccante." - Sean O'Connell

"E' divertente, eccitante, romantico, goffo, è brillante sia nel seguire Homecoming e farci esplorare il mondo di Spider-Man sia nel farci vedere come gli eventi di Endgame hanno avuto impatto nelle vite di tutti i giorni. E non andate via prima della fine dei titoli di coda." - Erik Davis

"Far From Home è superiore al suo predecessore. Dovrei dire di più ma saremmo nel territorio degli spoiler, ci sono molti segreti. Jake Gyllenhaal è grandioso" - Rodrigo Perez

"Ho amato Far From Home. Sono un grande fan di Mysterio e Jake ci è riuscito. E' un film divertente e spiega bene gli eventi successivi ad Endgame." - Mike Ryan

"Far From Home è il mio film di Spider-Man preferito" - Heather Caitlin

"Spider-Man: Far From Home è assolutamente una vittoria per la Marvel. E' enorme sia per il film in sé che per il futuro della Marvel. Tom Holland e Jake Gyllenhaal è una combo perfetta." - Brandon Davis

"Per me Far From Home ha distrutto Spider-Man 2 di Sam Raimi diventando il mio film di Spidey preferito. Tom Holland si conferma il miglior Spidey ad oggi" - Kevin McCarthy

"E' un film che parte bene e migliora minuto dopo minuto, con uno dei migliori climax di un film Marvel Studios. E Tom Holland è uno Spider-Man perfetto" - Jake Hamilton

Spider-Man: Far From Home uscirà in Italia dal 10 luglio.