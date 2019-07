Le prime proiezioni al box office di Ad Astra prevedono un esordio da $20 milioni

Stando alle prime previsioni della performance commerciale di Ad Astra apparse su Box Office Pro, il nuovo film di James Gray con Brad Pitt dovrebbe esordire con una cifra di circa $20 milioni negli Stati Uniti.

La forbice in realtà si abbassa e si allarga tra i $15 e i $25 milioni di dollari, quindi tutto dipenderà probabilmente da come il film uscirà dal Festival di Venezia, durante il quale sarà presentato nel concorso ufficiale: chissà, una sorprendente vittoria e un passaparola positivo da parte della critica potrebbero addirittura innalzare le previsioni; inoltre, il film potrebbe beneficiare della pubblicità con la quale il lancio di C'Era Una Volta a Hollywood sta illuminando Brad Pitt, le cui prossime settimane saranno sicuramente impegnatissime.

Vi ricordiamo che Ad Astra è uno fra i primi e sicuramente il più importante dei film 20th Century Fox distribuiti da Disney, perché passati in mano alla Casa di Topolino dopo la fusione delle due compagnie: il film racconta la magnifica epopea nello spazio di Roy McBride (Pitt), un preparatissimo astronauta che decide di imbarcarsi in una pericolosa missione nel freddo cosmo per attraversare tutto il nostro Sistema Solare, nel doppio tentativo di trovare nuove risorse in grado di salvare l'umanità e rintracciare il padre scomparso, partito anni prima per un missione volta alla scoperta di vita extraterrestre.

Dietro il fallito tentativo del padre, però, Roy scoprirà un segreto scioccante che metterà a dura prova la sua tenacia e il suo coraggio.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Ad Astra. Il film arriverà nelle sale italiane dal 19 settembre prossimo, il giorno dopo l'uscita di C'Era Una Volta Italiana, nuovo film di Quentin Tarantina sempre con Brad Pitt protagonista.