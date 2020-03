Prime impressioni su Tornare a Vincere: Rotten Tomatoes promuove il film di Ben Affleck

Quando si parla di autorevolezza nel mondo del cinema è d'obbligo menzionare Rotten Tomatoes. La nota piattaforma di critica cinematografica ha appena recensito l'attesissimo Tornare a Vincere di Ben Affleck, che arriverà nelle sale americane tra pochi giorni, certificandone la "freschezza" con un punteggio pari all'85%.

Com'è noto negli ultimi anni l'attore ha lottato duramente contro la sua dipendenza da alcol, battaglia nella quale, per sua stessa ammissione, la pellicola diretta da Gavin O'Connor è stata fondamentale, anche se i moneti duri e persino le crisi sul set non sono mancate.

Rotten Tomatoes e la sua schiera di critici hanno deciso di premiare il lavoro dell'intero cast promuovendolo con 11 "Fresh" e solo 2 "Rotten", ancora pochi quindi per un parere che tenga in considerazione la maggioranza dei critici, ma le prime impressioni, per lo più unanimi, lasciano be sperare.

Secondo il New York Times "O'COnnor trova costantemente il modo di cogliere gli spettatori alla sprovvista. Quando si pensa che Tornare a vincere prenda la piega di un film Cult, torna indietro e riprende il tema della dipendenza (e poi cambia ancora direzione)."

Mentre per TheWrap è "Un film drammatico incerato sulla perdita, la dipendenza e l'autodistruzione, che si sofferma quasi per caso solo sull'importanza delle lezioni di vita e sul trasformare una gruppo di emarginati in una vincente squadra di pallacanestro."

Al contrario, il Guardian non sembra esserne rimasto affascinato, ed infatti rientra nei due "Rottten": "Tornare a vincere è un film che fa fatica ad ingranare, girando pacatamente in tondo, e quando sembra che la storia stia per decollare si mantiene in realtà saldamente attaccata al suolo."

Attualmente, l'uscita dio Tornare a vincere negli States è programmata per il 6 marzo, ma non si sa ancora nulla di un'eventuale posticipo come nel caso di 007: No Time To Die, rinviato proprio nelle ultime ore, mentre non è ancora stata rivelata la data d'uscita italiana.