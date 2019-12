Le prime immagini di The Batman e The Suicide Squad verranno mostrate al CCXP 2020

Nel corso del panel organizzato da Warner e DC Films per l'edizione di quest'anno del CCXP, il Comic-Con brasiliano, sia Matt Reeves che James Gunn non erano presenti dati i loro impegni sui rispettivi progetti sui quali sono al lavoro: The Batman e The Suicide Squad.

I due registi hanno però registrato due messaggi destinati ai fan presenti all'edizione 2019 della convention avvisandoli che l'anno prossimo ci saranno novità importanti sui loro film attualmente in lavorazione. Reeves deve ancora dare il via alle riprese di The Batman, fissate per i primi mesi del 2020 e con il cast in via di definizione (l'ultimo ad aggiungersi è stato Peter Sarsgaard), mentre Gunn è già sul set del suo Suicide Squad.

Nel suo messaggio, Reeves si confessa dispiaciuto di non aver potuto esserci di persona, ma ha garantito alla folla che The Batman sarà al CCXP 2020. Gunn, invece, ha registrato il suo messaggio insieme all'attrice Alice Braga, brasiliana a sua volta, mandando dei "beijos" al pubblico. Più tardi, lo stesso Gunn li avrebbe ringraziati per l'affetto ricevuto, via Twitter: "Adoro i miei fan brasiliani del CCXP e non vedo l'ora di mostrare loro qualcosa da The Suicide Squad l'anno prossimo".

Peter Safran, produttore di The Suicide Squad, ha dichiarato che la pellicola sarà una vera rottura rispetto al precedente film di David Ayer: "Prima di tutto non lo chiamiamo Suicide Squad 2 perché si tratta di un reboot totale. Quindi è The Suicide Squad, e penso che la gente rimarrà davvero colpita. C'è tutto quello che spereresti ci fosse in uno script di James Gunn e penso che questo dica già molto e prometta molto e quindi so già che ci consegnerà tutto questo".

Safran ha poi aggiunto che non ci sono stati problemi circa il fatto che Gunn sarà impegnato anche con Guardiani della Galassia Vol. 3: "No, è stato gestito tutto in maniera molto elegante e tutti sanno da entrambe le parti che Suicide Squad ha la priorità oggi e che una volta finito quel film sarà al lavoro su Guardiani 3. Si tratta del meglio possibile per entrambi i mondi e, credo, anche per i fan di James Gunn stesso".

The Batman ha una data d'uscita fissata al 25 giugno 2021, mentre The Suicide Squad sarà al cinema subito dopo, il 6 agosto 2021.