Le prime immagini di Dune paragonate a Star Wars e Il Signore degli Anelli

"Ad essere onesti, non è come immaginavo il mondo di Dune quando ho letto il libro per la prima volta (non lo sarà mai), ma è una buona cosa. Mi piace molto il look creato da Villeneuve e penso che sarà spettacolare. Non sto esagerando quando dico che molte persone avranno i brividi e piangeranno durante la visione (anche se potrei sbagliarmi). Diamine, quando vedranno il footage so che lo faranno."

I was in a work meeting today and got to see some promo/preview footage of Denis Villeneuve's Dune, and I am ON BOARD with it. I think it looks fantastic. — Brian FH Clement (@brianfhclement) January 15, 2020

As a follow-up re my opinion on new Dune based only on the footage I saw (since people are curious), I think this will blow people away the way LOTR did 20 years ago, the way Star Wars did 40 years ago. It's not Jodorowsky or Lynch, but maybe Villeneuve has filmed the unfilmable — Brian FH Clement (@brianfhclement) January 17, 2020