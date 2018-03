Prime immagini di Bao, il nuovo corto Pixar che vedremo prima de Gli Incredibili 2!

L'ultimo cortometraggio di, sarà proiettato prima di Gli Incredibili 2 quando uscirà, questa estate (da noi a settembre). I cortometraggi Pixar sono diventati una parte molto gradita e attesa, prima dell'uscita principal dei film della casa di animazione.

Alcuni cortometraggi sono stati nominati agli Academy Awards e alcuni hanno anche vinto; tra questi Piper, il cortometraggio proiettato con Alla Ricerca di Dory, nel 2016.

Ultimamente ci sono state polemiche per il "cortometraggio" proiettato prima dell'ultima uscita della Pixar, Coco. Anche se Coco ha ricevuto critiche entusiastiche dalla critica, gli spettatori casuali si sono lamentati così tanto del cortometraggio Olaf (di Frozen) di 21 minuti della Disney, che l'azienda è stata costretta a rimuoverlo. Tuttavia, il cortometraggio Disney di Frozen è stato un caso speciale, vedremo cosa succederà con Bao.

EW ha rilasciato due prime immagini del cortometraggio. La storia seguirà una madre che soffre di depressione a causa del suo "nido" vuoto (impossibilità di avere bambini). Tuttavia, ottiene una seconda possibilità di maternità quando uno dei suoi gnocchi fatti a mano prende vita. Il corto, della durata di sette minuti e mezzo, è diretto da Domee Shi, la storyboard artist di Inside Out e The Good Dinosaur che diventa la prima regista donna nella storia della Pixar.

Spesso mi sembrava che mia madre mi trattasse come un piccolo e prezioso gnocchetto, volendo assicurarsi che fossi al sicuro, che non uscissi in ritardo, tutta quella roba là. La parola "bao" in realtà significa due cose in cinese: detto in un modo, significa involtino al vapore. Un altro significato è invece "qualcosa di prezioso", un tesoro.

Come si vede nella prima immagine, vediamo la mamma di Bao e il suo bambino gnocco. La seconda immagine si concentra sull'arte concettuale dello gnocco che esprime una gamma di emozioni. Come ha spiegato la produttrice, Becky Neiman-Cobb, una delle più grandi sfide per Bao è stata quella di dare vita al cibo in un modo carino e realistico, con il reparto effetti che doveva muoversi su una linea che fosse in bilico "tra l'aspetto delizioso e appetitoso del cibo, e la tenerezza che deve suscitare."

Che ve ne pare?