Prime foto ufficiali e dettagli dal Robin Hood con Taron Egerton

E'a lanciare in rete, in esclusiva, le prime attese foto ufficiali dalche vedrà per protagonista il giovane Taron Egerton ). Le trovate tutte nella galleria di immagini in calce alla news.

"Non diventi una leggenda per 800 anni se tutto quel che fai è rubare un paio di sacchetti pieni di monete dai ricchi per darli ai poveri" ha spiegato in un'intervista Otto Bathurst, il regista di questo nuovo adattamento cinematografico "Nella mia testa, Robin Hood era una specie di rivoluzionario anarchico militarizzato, che pensava alla libertà e costantemente alla ricerca della verità. E più mi addentravo in questa storia, più mi sorprendevo di quanto sia tutto cosi rilevante per la società in cui viviamo oggi".

"Mi contattarono per questo ruolo subito dopo che il primo Kingsman era uscito nelle sale cinematografiche, e la mia prima risposta, ad essere onesti, fu 'Perché?'" spiega l'attore principale, Taron Egerton "Otto mi disse che voleva fare qualcosa di completamente revisionista, che non può essere affatto legato ad un universo medievale. Nel primo atto del film, quelle sequenze di crociate in Siria, sono state scritte come se fossero destinate ad un film tipo The Hurt Locker. Sono fantastiche, e sono state abbastanza per convincermi a dire di sì".

Al fianco di Egerton troveremo Jamie Foxx, Eve Hewson, Jamie Dornan e Ben Mendelsohn.