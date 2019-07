Le prime foto dal set di A Quiet Place 2 svelano la nuova ambientazione

Ma non è tutto: Syracuse.com ha anche rivelato che le riprese del film horror si stanno svolgendo in alcune località nell'upstate di New York, e online sono emerse anche le prime immagini dal set . Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, il film sarà ambientato in una (o più) piccola città che potrebbe ricordare la Hawkins di Strange Things.

Karol sent News 4 these photos of homes on Olcott Beach being transformed by movie crews as they prepare to film A Quiet Place 2 there tomorrow night! pic.twitter.com/SodcBgsRpl — News 4, WIVB-TV (@news4buffalo) 9 luglio 2019

The set for A Quiet Place 2 or Stranger Things 3?? You decide pic.twitter.com/CkkeJxYrUd — steph 🦅 (@adashelbys) 9 luglio 2019