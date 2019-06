Ecco le prime foto di Robert Pattinson e John Daniel Washington in Tenet

C'è ancora da attendere per l'uscita nelle sale di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, il cui debutto nelle sale è previsto negli Stati Uniti soltanto per il 17 luglio 2020. Nel frattempo, però, possiamo cominciare a dargli una veloce occhiata.

Su Twitter, infatti, sono state postate le prime foto scattate sul set del film, nelle quali vediamo i protagonisti Robert Pattinson e John David Washington in quelle che sembrano una scena d'azione e una più tranquilla passeggiata in strada.

Non ci sono ancora molte informazioni su Tenet: ciò che si sa sulla trama è che dovrebbe trattarsi di un film di spionaggio, prima incursione nel genere da parte di Christopher Nolan. Certo è, invece, che si tratta del progetto più costoso sul quale il regista di Inception ed Interstellar abbia mai messo la sua firma: per Tenet, infatti, è stato stanziato un budget di 225 milioni di dollari.

Per apprezzare meglio il lavoro del regista, intanto, vi consigliamo di consultare la lista dei suoi 30 film preferiti: non è difficile che possiate trovarvi dei riferimenti nei suoi film e, chissà, magari anche in Tenet. Per il suo nuovo progetto, comunque, Nolan si è affidato anche ad alcune vecchie conoscenze: nello staff è infatti stato coinvolto anche il coordinatore degli stunt di Interstellar.