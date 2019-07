Wesley Snipes entusiasta nelle prime dichiarazioni su Blade, il nuovo film Marvel Studios

Sabato notte totalmente a sorpresa, i Marvel Studios come saprete hanno annunciato Blade, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista il doppio-premio Oscar Mahershala Ali.

Ora, per la prima volta dall'inattesa presentazione, possiamo riportarvi le parole di Wesley Snipes, che sul grande schermo ha interpretato il vampiro Marvel per ben tre volte (in Blade, Blade II e Blade Trinity, usciti rispettivamente nel 1998, nel 2002 e 2004).

In esclusiva ai colleghi d'oltreoceano di ComicBook, infatti, l'attore ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"A tutti i DIURNI che stanno perdendo la testa in questo momento, rilassatevi! Anche se la notizia è una sorpresa, è TUTTA roba buona. Questo è il business dell' intrattenimento! Pace ai ragazzi del MCU, sono un grande fan. Onore e rispetto per il grande maestro Stan. Congratulazioni e Salaam a Mahershala Ali, un'artista bellissimo e di grande talento che non vedo l'ora di vedere nei panni di Blade per molti anni a venire. Inshallah, un giorno lavoreremo insieme. Ancora più importante per i miei fedeli fan, l'incredibile effusione del vostro amore è travolgente. Sono grato per il supporto infinito. Quindi 'nah fret nah worry, it’s not de end of de story.’ Benvenuto nella Klique dei Diurni."

