Prime descrizioni per Terminator: Dark Fate, parla Linda Hamilton

In seguito alla diffusione, nella giornata di ieri, dei primi scatti ufficiali da Terminator: Dark Fate, al CinemaCon sono state presentate le prime sequenze dalla pellicola di Tim Miller.

Secondo quanto riferito, il filmato si apre con la Grace di Mackenzie Davis viaggiare nel tempo e arrivare in Messico, dove si confronta immediatamente con dei poliziotti che stavano investigando. Ne attacca uno con il manganello, un altro lo scaraventa lontanissimo mentre sbatte la testa del terzo su una portiera dell'auto. Poi ruba un auto di due punk e se ne va.

La seconda scena ci presenta il T-1000 di Gabriel Luna mentre uno scheletro del T-800 sferra una lancia che viene raccolta proprio da Grace e che utilizza come arma per difendere una ragazzina. A quel punto arriva Sarah Connor in auto, con un fucile e colpisce i Terminators. Il resto è una serie di sequenze d'azione, con Arnold Schwarzenegger pronunciare la famosa "I'll be back".

Il filmato è stato accolto in maniera positiva e il regista Tim Miller ha annunciato che nel film Terminator avrà un'abilità nuova che è quella di sdoppiarsi in due.

Linda Hamilton, interprete della Connor, ha elogiato questo nuovo film ma criticato aspramente i precedenti capitoli: "Alcuni di loro erano dimenticabili, non lo erano? Ho visto vari capitoli, non ho visto l'ultimo ma ho sempre sperato che fossero decenti. Quando inizi un franchise, ti affezioni e ti affezioni anche ai personaggi, ma con il passare del tempo molti di questi non sono stati più presenti. Troppi personaggi, troppe storyline. Quindi credo che noi abbiamo fatto un buon lavoro nel tornare ai primi due capitoli della saga".