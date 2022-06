Prime: 5 curiosità sul film con Uma Thurman e Meryl Streep questa sera in tv

Tra qualche tempo vedremo Uma Thurman in The Kill Room ma per questa sera, la musa ispiratrice di Quentin Tarantino torna in tv con Prime, il film del 2005 in cui recita al fianco di Meryl Streep. Scopriamo alcune curiosità su questa pellicola.

Il cane seduto ai piedi di Meryl Streep mentre mangia il panino al pastrami con suo marito è, in effetti, il suo vero cane: Digby.

Nel film Rafi ha 37 anni mentre Dave ha 23 anni. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la pellicola sia chiama Prime. 37 e 23 sono entrambi numeri primi (cioè numeri che sono divisibili solo per se stessi e per 1).

(cioè numeri che sono divisibili solo per se stessi e per 1). Sandra Bullock sarebbe dovuta essere la protagonista femminile del film, ovvero Rafi. L'attrice voleva però che venissero apportate importanti modifiche allo script, cosa che però non è stata assolutamente accettata dal regista Ben Younger. Solo due settimane prima dell'inizio delle riprese la Bullock ha lasciato la produzione e così il suo posto è stato assegnato ad Uma Thurman.

Originariamente Prime è stato classificato R (vietato ai minori di 18 anni) dalla MPAA ma successivamente è stato classificato come PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto).

