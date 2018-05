Prima sinossi per Avengers 4... e tanti rumor che svelano la trama!

"Culmine di 22 film collegati tra loro il quarto film della saga di Avengers porterà gli spettatori verso il punto di svolta di questo viaggio epico. I nostri amati eroi capiranno quanto fragile sia la realtà e i sacrifici che devono essere fatti per preservarla".

Questa è la sinossi di Avengers 4 che è trapelata in rete in queste ore e che promette, ai fan del Marvel Cinematic Universe, un altro sconvolgente capitolo nel franchise.

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto, sempre parlando di Avengers 4, sono arrivati in rete dei nuovi potenziali rumor (prendeteli, come sempre, con le 'pinze') che potrebbero svelare ulteriori dettagli sulla trama dell'atteso film in arrivo nel 2019. Eccoveli: