Prima Serata: ecco i Film in onda stasera, Lunedì 29 Gennaio 2018

Italia1 ore 21.20: John Wick, per la regia di David Leitch. nel cast: Chad Stahelski, Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Willem Dafoe e Alfie Allen.



Rete4 ore 21.15: Schindler’s List. Pellicola diretta di Steven Spielberg del 1993. nel cast: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes e Jonathan Sagalle.



La7 ore 21.10: Operazione sottoveste. Film di Blake Edwards del 1959, con un cast formato da Cary Grant e Tony Curtis.



Tv8 ore 21.20: Ip Man. Pellicola di Wilson Yip del 2008. Nel cast: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan e Lam Ka Tung. "Ip Man è ambientato negli anni Trenta a Foshan, florido centro di arti marziali cinesi del sud, dove le varie scuole marziali sono in forte concorrenza tra loro."



Nove ore 21.30: Qualunquemente. Il film è di Giulio Manfredonia, datato 2011, con Antonio Albanese, Sergio Rubini e Lorenza Indovina.



Rai4 ore 21.05: Maze Runner – Il labirinto - Film



Iris ore 21.00: Il Principe del deserto - Film



RaiMovie ore 21.10: La valle della vendetta - Film



RaiPremium ore 21.20: Una strada verso il domani – Ku’damm 56 - Miniserie



Cielo ore 21.15: Funeral Party - Film



Paramount Channel ore 21.15: Trappola in fondo al mare - Film



La5 ore 21.10: La Forza del Perdono - Film



Mediaset Italia2 ore 21.10: Batman - Il Ritorno – Film



IN ONDA SU SKY:



Sky Cinema 1 HD ore 21:15: Guardiani della Galassia Vol.2

"Una nuova avventura che ruota intorno alle misteriose origini di Peter Quill: il team stringerà imprevedibili alleanze per rimanere unito."



Sky Cinema + 24 HD ore 21:15: La Bella e la Bestia

"I luoghi incantati del lungometraggio targato Disney tornano in un remake live action ambientato nel misterioso castello dove la Bestia..."



Sky Cinema Hits HD ore 21:15: Salvate il soldato Ryan

"Dopo lo Sbarco in Normandia, un plotone deve trovare un soldato americano, l'ultimo superstite di quattro fratelli."



Sky Family HD ore 21:00: Una squadra da sogno

"Infortunato, un calciatore francese inizia ad allenare le giovani promesse del suo paese natale. Ma il difficile rapporto con suo padre..."



Sky Cinema Passion HD ore 21:00: Ancora tu!

"Di ritorno a casa per le nozze del fratello, una donna scopre che la futura cognata è una sua odiosa ex compagna di scuola. Bisogna rimediare!"



Sky Comedy HD ore 21:00: Masterminds - I geni della truffa

"David guida un camion portavalori, finché non si lascia convincere da un uomo senza scrupoli a svaligiare un caveau."



Sky Cinema Cult ore 21:00: Truman - Un vero amico è per sempre

"Julian è un attore argentino trasferitosi a Madrid a cui rimane poco da vivere. Un giorno, un suo amico di vecchia data, Tomas, va a trovarlo per passare alcuni giorni con lui e per poterlo salutare definitivamente."