Prima potenziale occhiata al villain di Captain Marvel sotto forma di... LEGO

Captain Marvel è il nuovo cinefumetto di casa Marvel Studios che anticiperà la release dell'atteso (e iper segreto) Avengers 4, in arrivo nei cinema a maggio 2019. Captain Marvel è la storia di Carol Danvers, una supereroina il cui DNA Kree la porterà a combattere con il gruppo degli Starforce e affiancare Ronan L'Accusatore. Ma l'arrivo degli Skrull, la razza aliena nemica giurata dei Kree, sulla Terra e la loro possibile invasione segreta, porta Captain Marvel sul suo pianeta natale a combattere una guerra che la vedrà incontrare Nick Fury prima che diventasse il leggendario direttore dello S.H.I.E.L.D.

Una prima occhiata a Talos , il villain interpretato da Ben Mendelsohn in Captain Marvel , l'abbiamo già data già via foto e il primo full trailer della pellicola.

