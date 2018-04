Prima potenziale occhiata a Venom nel suo film stand-alone

Inutile negare che il primo trailer ufficiale di Venom ha tutt'altro che soddisfatto gli appassionati. Nonostante ciò, la curiosità dei fan nei confronti della pellicola è rimasta invariata al momento.

In attesa di un nuovo full trailer, facendoci strada tra presunti rumor, ecco debuttare in rete un'immagine promozionale che ci permetterebbe di dare la nostra prima occhiata al personaggio di Venom. Attendendo una conferma, potete visionare l'immagine comodamente qui sotto: cosa ne pensate di questo eventuale look?

Sarà Tom Hardy a dare vita al personaggio di Eddie Brock/Venom all'interno del cinefumetto ispirato ai fumetti della Marvel ma realizzato interamente dalla Sony Pictures. "Volevamo essere il più possibile fedele ai fumetti. La nostra storia è basata principalmente su Protettore Letale e il Pianeta dei Simbionti. Posso promettervi che farò tutto il possibile per dare al mondo la miglior versione di Venom al cinema" ha spiegato in un'intervista il regista della pellicola, Ruben Fleischer.

La pellicola è prodotta dalla Sony Pictures, che lo distribuirà in tutto il mondo, e tecnicamente non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sebbene sia 'collegato' all'universo a cui ha dato inizio Spider-Man: Homecoming dello scorso anno (infatti è rumoreggiato un cameo di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker). Nel cast, oltre ad Hardy, anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze e Woody Harrelson.

Venom debutterà nei cinema il prossimo ottobre.