Prima occhiata a Vin Diesel in un rendering di Bloodshot grazie a una cover del fumetto

Come sappiamo, la Valiant Comics darà inizio al suo universo cinematografico con l'annunciato e atteso Bloodshot, scritto da Eric Heisserer (Arrival), diretto da Dave Wilson e con protagonista l'amatissimo Vin Diesel, di cui oggi abbiamo un primo sguardo nei panni del personaggio grazie a una cover del fumetto.

Non si tratta di un'immagine dal set o una vera e propria foto di Diesel come Bloodshot, ma di un rendering dell'attore sottoforma di fumetto, eppure con tutti i crismi dell'ufficialità. In pratica, all'interno del progetto di beneficenza Game4Paul, Diesel ha collaborato con Xbox fornendo una serie di articoli limitati, tra i quali una cover esclusiva e firmata di Bloodshot Salvation #12, dove il personaggio ha le esatte fattezze dell'attore, che ha scelto per disegnarlo il suo artista del fumetto preferito, Lewis LaRosa.

Oltre a Diesel, indiscusso protagonista del film, il cast include Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Michael Sheen, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris e Johannes Haukur Johannesson.

Il film sarà prodotto da Neil Moritz insieme alla Original Films di Toby Jaffe. Matthew Vaughn e Jason Kothari saranno produttori esecutivi. Il film è il primo in un accordo di cinque progetti che Sony ha stipulato con Valiant e DMG. Un altro in fase di sviluppo al momento alla Sony è Harbinger, scritto da Justin Tipping e Joshua Beirne-Golden.

Bloodshot racconta la storia di un ex soldato la cui vita cambia per sempre quando viene incastrato per l'omicidio della sua famiglia. Entrato nel programma protezione testimoni, viene tradito dall'FBI e costretto a partecipare ad un programma sperimentale durante il quale gli vengono iniettati dei naniti che cancellano il suo cervello e ricostruiscono il suo corpo per tramutarlo in un'arma con forza sovrumana e poteri curativi.

La Sony ha fissato per il 21 febbraio 2020 l'uscita nelle sale della pellicola.