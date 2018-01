Prima occhiata ufficiale ad Eddie Brock nel film su Venom

Come promesso, laha diffuso - tramite- ilal film dedicato al personaggio di Venom . Peccato che i fan resteranno piuttosto delusi perché la foto ci mostra solonei panni di

Forse più importante della foto in sé, che potete ammirare qui sotto, è la conferma, da parte di IGN, che in questo film Eddie Brock sarà un reporter.

IGN ha anche diffuso il panel integrale di Venom al Brazil Comic-Con Experience dello scorso dicembre, che potete sempre visionare all'interno di questa notizia. Durante il panel, Ruben Fleischer ha confermato: "volevamo essere il più possibile fedele ai fumetti. La nostra storia è basata principalmente su Protettore Letale e il Pianeta dei Simbionti".

"Posso promettervi che farò tutto il possibile per dare al mondo la miglior versione di Venom al cinema" ha spiegato il regista.

Venom vedrà Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom nel cinefumetto ispirato ai fumetti della Marvel in arrivo ad ottobre nei cinema. Nel cast anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate e Woody Harrelson. La pellicola è prodotta dalla Sony Pictures, che lo distribuirà in tutto il mondo, e tecnicamente non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sebbene sia 'collegato' all'universo a cui ha dato inizio Spider-Man: Homecoming dello scorso anno.