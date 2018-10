Prima occhiata ufficiale ad Aladdin, nuovo film Disney: ecco il teaser trailer

Detto, fatto. Dopo la diffusione (nella serata di ieri) del primo poster ufficiale, la Walt Disney Pictures ha diramato in rete la prima occhiata ufficiale al prossimo film dello studio: l'adattamento cinematografico in live-action di Aladdin: potete visionare il teaser dopo il salto.

Il Classico Disney d'animazione Aladdin, uscì nelle sale nel 1992 e venne candidato a cinque premi Oscar, vincendone due: miglior colonna sonora e miglior canzone per Il mondo è mio. Basato sul racconto popolare mediorientale dal titolo 'Aladdin e la lampada magica', il film venne diretto da Ron Clements e John Musker, che avevano già diretto La Sirenetta e che avrebbero poi diretto in futuro Hercules, Il pianeta del tesoro, La principessa e il ranocchio e Oceania. Famosa fu la partecipazione, nella versione vocale originale, di Robin Williams nei panni del Genio (nella versione italiana doppiato da Gigi Proietti), insieme a Scott Weinger nei panni di Aladdin, Jonathan Freeman in quelli di Jafar, Linda Larkin (Jasmine), Frank Welker (Abu), Douglas Seale (Sultano) e Gilbert Gottfried (Iago).

L'adattamento cinematografico in live-action di Aladdin è diretto da Guy Ritchie, su una sceneggiatura scritta da Ritchie insieme a John August e a Vanessa Taylor. Alan Menken si occuperà delle musiche della pellicola e, oltre alle canzoni più amate del classico Disney, ha composto anche alcuni brani totalmente originali per il film in live-action.

Mena Massoud è Aladdin, un ladro che, nella città di Agrabah, fa la conoscenza della principessa Jasmine (Naomi Scott). Per conquistare il suo amore e per sconfiggere il temibile Jafar (Marwan Kenzari), Aladdin si affiderà al Genio (interpretato da Will Smith), il quale potrà esaudire tre suoi desideri... nel cast anche Navid Neghaban nei panni del Sultano, Nasim Pedrad nel ruolo di Dalia (un personaggio originale che non appariva nel film d'animazione), Billy Magnussen nel ruolo del Principe Anders (come Dalia, un personaggio originale) e Numan Acar nei panni di Hakim.

La pellicola arriva a fine maggio.