Prima occhiata a The Death of Superman, nuovo film d'animazione della DC

L'arrivo di Suicide Squad: Hell to Pay , nuovo film animato targato, arriverà sugli scaffali USA il 10 aprile. E, nell'edizione home video, troveremo anche uno sneak peek da uno dei prossimi titoli.

Il titolo in questione è The Death of Superman. Per ora, in attesa del trailer ufficiale, arriva in rete la prima foto ufficiale da questo nuovo film d'animazione che andrà ad adattare la famosa run a fumetti incentrata sulla morte di Superman. The Death of Superman dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'anno, mentre per il 2019 è attesa una seconda parte del film, Reign of Supermen.

Un adattamento della storia era già avvenuto nel 2007 con il film animato Superman: Doomsday che, però, non era piaciuto più di tanto agli appassionati. The Death of Superman promette di raccontarne una versione decisamente più fedele al fumetto originale.

Qui sotto trovate la prima foto ufficiale.

Il trailer sarà presente nell'edizione home video dell'atteso Suicide Squad: Hell to Pay. In questo film d'animazione, Amanda Waller mette insieme una nuova Suicide Squad formata da Harley Quinn, Deadshot, Bronze Tiger, Capitan Boomerang, Killer Frost e Copperhead: la loro missione catturare Vandal Savage e recuperare il misterioso oggetto mistico in suo possesso.

Per ora The Death of Superman non ha ancora una data di uscita fissata.