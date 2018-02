Prima occhiata a Solo: A Star Wars Story nello spot del SuperBowl

Come rumoreggiato, laha scelto ilcome 'anteprima' per Solo: A Star Wars Story . Infatti, durante l'evento sportivo, è stato mostrato un primo spot televisivo che ci permette di dare una prima occhiata alla pellicola.

Il full trailer è atteso tra qualche ora, quando debutterà in USA su Good Morning America - ergo, da noi, nel primissimo pomeriggio in teoria.

Alden Ehrenreich (Han Solo) guida un cast che include Emilia Clarke (Qi'Ra), Paul Bettany, Joonas Suotamo(Chewbecca), Warwick Davis, Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Tobias Beckett) e Phoebe Waller-Bridge. La colonna sonora sarà composta da John Williams insieme a John Powell. Parlando con Variety, così, il compositore ha spiegato come collaborerà con Powell per creare le musiche di Solo: "L'incarico dato a Powell è qualcosa di cui sono molto felice. Quello che farò io sarà offrire un tema a John e al regista Ron Howard, e se tutte le parti saranno felici allora lo sarà anche io... ma John finalizzerà lo score. Scriverà tutto il resto dei theme e molto altro materiale, che ammetto di essere ansioso di ascoltare".

nizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma questi ultimi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

La Walt Disney Pictures distribuirà Solo: A Star Wars Story il 25 maggio 2018 nei cinema.