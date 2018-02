Prima occhiata al nuovo scudo di Captain America in Avengers: Infinity War!

In Avengers: Infinity War il personaggio di), naturalmente, otterrà un nuovo scudo grazie a T'Challa/).

Assente nel trailer, ora questo scudo è visibile nella prima occhiata alle action figures dedicate ad Avengers: Infinity War, che trovate dopo il salto. Oltre all'action figure di Captain America troviamo anche quelle di Spider-Man, Iron Man e la villain Proxima Midnight.

Queste le dichiarazioni dei registi, i fratelli Russo, riguardo il ruolo che ricoprirà Captain America all'interno del cinefumetto: "Penso abbiamo già affrontato la questione, non è una sorpresa che i fan abbiano avanzato questa ipotesi, e credo che nel trailer si veda che stia 'sposando' lo spirito di Nomad. E' sempre stata la nostra intenzione quella di de-costruire il personaggio. E' quel che ci piace, è quel che troviamo interessante. Con un personaggio come Captain America, devi affrontare il concept di chi sia in quanto la sua identità è legata alla sua nazione. Quindi abbiamo pensato che potesse essere avvincente vederlo entrare in conflitto con la sua identità, con la nazione. Quindi la nozione è - come lo abbiamo lasciato alla fine di Civil War - di un personaggio senza nazione".

Avengers: Infinity War uscirà ad aprile in Italia.