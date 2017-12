Prima occhiata al merchandise di Avengers: Infinity War, dettagli sul ruolo di Loki

Il primo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War abbiamo visto molte sequenze da lasciare a 'bocca aperta' il pubblico, ma anche tante interessanti che lasciano spazio a svariate domande tra i fan.

ATTENZIONE! SPOILER!

Una di queste riguarda il personaggio di Loki (Tom Hiddleston). Chi ha visto Thor: Ragnarok, sa che ad un certo punto Loki si ferma ad osservare il Tesseract (a.k.a. il Cubo Cosmico), lasciando intendere che lo prende con sé. Nel trailer di Avengers: Infinity War lo vediamo con in mano proprio il Cubo, lasciando i fan con una domanda: sarà un alleato di Thanos (Josh Brolin) o gli darà il Tesseract solo per farsi risparmiare la vita?

Secondo il sito Omelete, durante il Comic Con Experience del Brasile, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, avrebbe confermato che, nella pellicola, Loki si alleerà con Thanos. Ovviamente, al momento, non possiamo confermare al 100% questo report, ma sembrerebbe veritiero.

Nel frattempo, in attesa di aprile (quando uscirà l'atteso film da noi in Italia), ecco debuttare in rete le prime immagini del merchandise legato alla pellicola, con alcune piccole action figure incentrate su Thanos, Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Spider-Man (Tom Holland) e Groot (Vin Diesel): trovate tutte le immagini qui sotto.

Avengers: Infinity War è diretto dai fratelli Russo, attualmente impegnati sul set del quarto film senza ancora un titolo in arrivo nel 2019.