Prima occhiata ai giocattoli ispirati ad Ant-Man and the Wasp,la canzone usata nel trailer

Se il trailer di Ant-Man and the Wasp ha catturato la vostra attenzione, potrebbe interessarvi anche dare una piccola occhiata alla linea di giocattoli che verrà lanciata dain concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche del film.

Potete visionare tutte le immagini di questa linea di giocattoli firmata Hasbro qui sotto.

Intanto, se avete visto il primo trailer di Ant-Man and the Wasp avrete, sicuramente, notato il tema musicale utilizzato. No, non è un tema creato ad hoc per la pellicola né il tema principale del film. Lo ha rivelato il regista Peyton Reed su Twitter dopo che gli è stato chiesto da una fan. Ebbene si, il tema non è nient'altro che una versione "MCU" del tema della canzone "Ants Invasion" della band Adam & The Ants. Ora riguardate il trailer e poi venite ad ascoltare la canzone - che vi proponiamo qui sotto -: l'avete riconosciuta?

Paul Rudd, Michael Douglas ed Evangeline Lilly guidano un cast che include anche Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I'. Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry Randall Park nel ruolo dell'Agente Jimmy Woo, Laurence Fishburne nei panni del Dr. Bill Foster e Michelle Pfeiffer, interprete di Janet Van Dyne, moglie di Pym e mamma di Hope. I nemici di questo episodio saranno interpretati dall'attore Walton Goggins, interprete di Sonny Burch, e da Hannah John-Kamen, nel ruolo della villain nota come Ghost.

La pellicola arriva in Italia il 14 agosto.