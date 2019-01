Prima occhiata ai Funko Pop dedicati ai protagonisti di Avengers: Endgame

In attesa di un nuovo trailer ufficiale, ecco trapelare in rete le prime immagini dei Funko POP dedicati ai protagonisti di Avengers: Endgame, in arrivo ad aprile nei cinema. Trovate l'immagine comodamente in calce a questa notizia.

In questo nuovo capitolo della celebre saga del Marvel Cinematic Universe, i supereroi rimanenti che non hanno subito l'effetto dello "snap" del Guanto dell'Infinito, devono trovare una soluzione per aggiustare le cose e affrontare, nuovamente, il temibile Thanos, a cui dà vita, tramite motion capture, l'attore Josh Brolin.

Diretto dai fratelli Anthony & Joe Russo (già registi del precedente Infinity War ma anche di Captain America: The Winter Soldier e di Captain America: Civil War), su sceneggiatura di Christopher Markus & Stephen McFeely, il film vedrà il ritorno di Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Don Cheadle, Scarlett Johansson e Bradley Cooper nei panni di Rocket. Grandi assenti nel precedente episodio ma con un ruolo 'chiave' in questo nuovo capitolo saranno l'Occhio di falco di Jeremy Renner e l'Ant-Man interpretato da Paul Rudd. Della squadra farà parte anche Brie Larson, interprete di Captain Marvel, il cui film solista debutterà questo marzo.

La pellicola sarà nelle sale cinematografiche a maggio.