Prima occhiata a Brie Larson con il costume di Captain Marvel!

Come rumoreggiato in questi giorni, a quanto pare sono effettivamente iniziate le riprese del prossimodi casa Captain Marvel , che sarà nelle sale cinematografiche a partire da marzo 2019.

E dopo le prime foto dal set, che anticipavano Brie Larson con il look di Carol Danvers, ecco debuttare sul web i primi scatti rubati che mostrano la Larson con il costume di Captain Marvel. Ma se il costume che trovate in queste foto che vi proponiamo qui sotto, non vi sembra molto simile alla controparte cartacea, non disperate! Probabilmente siamo di fronte davanti ad un prototipo del costume e, anzi, ricorda molto il costume originale da Capitano del primo Capitan Marvel, Mar-Vell, che nel film dovrebbe essere interpretato da Jude Law (vi proponiamo un'immagine dal fumetto qui sotto) e uniforme dei Kree.

Insomma, questa è soltanto una nostra pura speculazione al momento, ma è chiaro che entro la fine della pellicola la Larson indosserà il costume classico del fumetto originale, come visto nei concept art diffusi proprio dai Marvel Studios al Comic-Con di luglio.

La regia dell'adattamento cinematografico su Captain Marvel è affidata a Anna Boden e Ryan Fleck (5 giorni fuori) e vedrà, oltre la Larson e Law, anche Ben Mendesohn, DeWanda Wise e Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury.

Uscirà a marzo 2019.