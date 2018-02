Prima occhiata alla nuova arma di Thor in Avengers: Infinity War

Nel recente Thor: Ragnarok era) a distruggere, il fedele martello di). Ma il Dio del Tuono dei fumettinon deve disperare: in Avengers: Infinity War sfoggerà una nuova arma.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come già stuzzicato dalla Marvel stessa all'inizio della produzione del film, il personaggio di Thor avrà una nuova arma nella pellicola. E sì, stiamo parlando della versione Ultimate di Mjolnir: l'ascia/martello. E, sebbene i realizzatori vogliano tenere nascosti molti segreti di Avengers: Infinity War, come consuetudine, la linea di giocattoli li svela spesso: ed ecco, infatti, trapelata la prima immagine di questa nuova arma, che potete ammirare comodamente qui sotto.

Nell'immagine è interessante notare che il Dio del tuono avrà entrambi gli occhi: che riesca - tramite magia o qualche Gemma dell'Infinito - a riaverlo? Oppure è soltanto un'immagine promozionale?

Tornando alla versione Ultimate di Mjolnir, fu introdotta - per l'appunto - sulle pagine di Ultimates che reinventava i Vendicatori in un universo differente da quello classico. Il film sembra prenderà ispirazione proprio da quelle pagine per l'arma. Sulle pagine di quei fumetti veniva spiegato, successivamente, che anche in quell'universo Thor impugnava il classico martello Mjolnir ma, dopo il Ragnarok, veniva equipaggiato da questa nuova versione.