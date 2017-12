Prima occhiata alla cover dell'edizione home video di Justice League, una sequenza estesa

è uno di quei film che ha diviso il pubblico e gli appassionati. E, a quanto pare, nonostante i pronostici iniziali, la pellicola riuscirà a chiudere la sua corsa al botteghino con un incasso maggiore di quello de L'Uomo D'Acciaio.

In questo modo il cinecomic di Zack Snyder non risulterà essere la pellicola dell'Universo Cinematografico della DC Comics ad aver incassato di meno. Una magra consolazione per la Warner Bros. che, nonostante questo, finirà per subire delle perdite dall'incasso del film, per via dell'elevato budget messo a disposizione per lo studio non solo per le riprese ma anche per delle riprese aggiuntive estese che hanno richiesto almeno 2-3 mesi di produzione in più. A questi vanno sommati i costi di post-produzione e, soprattutto, marketing.

La Warner, dunque, punta a rifarsi anche in home video, ed ecco arrivare - per l'occasione - la prima occhiata alla cover speciale del film - la trovate qui sotto. Stando alle prime informazioni, almeno in USA, l'edizione home video debutterà sugli scaffali dei negozi a partire dal prossimo 13 marzo.

Per ora non ci sono dettagli riguardanti i contenuti speciali né alcuna menzione di una potenziale director's cut - che essa sia firmata da Snyder o da Joss Whedon.





Intanto è disponibile in rete una prima sequenza estesa dal film con protagonisti Aquaman (Jason Momoa) e Mera (Amber Heard): la trovate qui sotto.