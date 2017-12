Prima occhiata ad Aquaman nella prima foto ufficiale del film

Dopo, la

Ed oggi il sito Entertainment Weekly ha diffuso il primo satto - che noi vi proponiamo qui sotto - in cui vediamo Jason Momoa riprendere i panni di Arthur Curry alias Aquaman. "Lui è veramente questo outsider che viveva ai margini della società. E' stato cresciuto con suo padre, probabilmente era il guardiano del faro e lui è probabile che abbia lavorato in una piattaforma petrolifera" ha affermato Jason Momoa, spiegando che quello che abbiamo visto in Justice League è "soltanto un week-end nella sua vita" e che "l'evoluzione del personaggio è da vedere all'interno di quest'altra pellicola".

"Era solo. C'erano delle persone che voleva salvare, che poteva salvare, altre persone che non doveva. La parte umana di lui è quel cuore spezzato nel sapere che non poteva salvare qualcuno. Non sapere cosa fare con i suoi poteri. E' soltanto un alcolizzato" continua l'attore "Lui deve diventare un Re. Deve unire questi due mondi. Vedrete questo mondo sott'acqua e il mondo terreno e quel che fa all'oceano. C'è questa guerra tra di loro e sono l'unico legame che hanno. Deve farlo ma non vorrebbe. L'unica cosa che potrebbe salvare Atlantide è combattere mio fratello. C'è questa grossa battaglia, questa epica lotta. Ed è anche un road movie, perché viaggiamo attraverso questi mondi.".

"Nella storia che vedremo, vedrete un bel po' di Arthur, in varie età della sua vita" continua "Vedrete addirittura quel che è accaduto prima che io nascessi, con mia madre ad Atlantide".



"Sarò un Aquaman differente, sia a livello estetico che di tono, che nella storia. E' la mia versione" spiega il regista, James Wan "E' un'avventura d'azione molto più tradizionale. Aquaman è sempre stato il personaggio più preso in giro da tutti, ma più ci ho pensato e più mi son detto 'prendiamo questo personaggio che tutti prendono in giro e facciamo qualcosa di veramente interessante con lui".