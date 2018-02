Prima la Fox, ora la Sony: lo studio pronto a vendere la divisione cinema e tv?

Lapotrebbe essere la prossima a vendere la propria divisione cinematografica. E' quello che annunciano degli analisti in queste ore e che, secondo loro, potrebbe avverarsi nelle prossime settimane. Tutto questo perché, CEO della società, ha deciso di fare un passo indietro.

Una mossa a sorpresa che, secondo gli analisti, non è altro che un primo passo verso la vendita da parte della Sony Pictures. Ovviamente, per il momento, non c'è nulla di confermato ma bisogna dire che testate autorevoli come Variety, Deadline e The Wrap stanno riportando la notizia in queste ore, dando, dunque, questa ipotesi per possibile.

La Sony sarebbe la seconda società, in poco tempo, a vendere: ricordiamo che la Twentieth Century Fox ha venduto la divisione cinematografica e televisiva negli ultimi mesi, ed è stata acquisita dalla Walt Disney Pictures.

La Sony è da tempo che non se la "passa bene" e, nonostante nel 2017 abbia fatto ottimi incassi grazie, in primis, a Spider-Man: Homecoming e a Jumanji - Benvenuti nella giungla, sembra proprio che sia comunque intenzionata ad essere acquisita.

Per ora è troppo presto per parlare di potenziali compratori. Ovviamente i fan speculano sulla possibilità che la Disney possa acquisire anche la Sony, cosi da poter ottenere completamente i diritti di Spider-Man e riunire, in questo modo, tutti i supereroi Marvel sotto lo stesso tetto. La Disney potrebbe mettere mano anche a proprietà di successo come Jumanji e rilanciare di nuovo Ghostbusters.