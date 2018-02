Prima foto ufficiale da The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam

Con grandissima soddisfazione da parte del regista, le riprese di The Man Who Killed Don Quixote disono ufficialmente terminate lo scorso giugno ed ora arriva una prima foto ufficiale dall'attesa pellicola.

Nella foto, che trovate qui sotto, vediamo Adam Driver (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) e Jonathan Pryce (i film dei Pirati dei Caraibi). Ma nella pellicola ispirata al personaggio classico creato da Miguel De Cervantes, troveremo anche Stellan Skarsgard (The Avengers), Olga Kurylenko (Quantum of Solace), Joana Ribeiro (Portugal Não Está à Venda), Óscar Jaenada (Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar), Jordi Mollà (Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick), Sergi Lopez (Il Labirinto del fauno) e Rossy de Palma (Julieta).

“Da un lato sono molto sollevato dal fatto che siamo riusciti a finirlo, dall’altro c’è un po’ di trepidazione e pressione al riguardo. Sarà abbastanza bello? È valsa la pena dedicargli 25 anni della mia vita? La scorsa settimana abbiamo avuto una prima proiezione con alcuni amici e amici di amici, più gente che non ho mai visto e credo sia andata terribilmente bene. Ma c’è sempre una parte di me che penserà: ‘L’ho fatto davvero meglio che ho potuto?’” aveva dichiarato lo stesso Terry Gilliam in un'intervista.

Dopo 8 tentativi e 19 anni, Gilliam ce l'ha fatta.