Prima foto ufficiale per Gli Incredibili 2, nuovi dettagli dal sequel

Dopo il divertente primo, la Walt Disney Pictures ha diramato in rete, tramite, la prima foto ufficiale da, che noi vi proponiamo in calce alla notizia.

"Gli Incredibili 2 inizierà, letteralmente, dove è finito il primo, con Mr. Incredibile ed Elastigirl pronti a combattere il Minatore, mentre Violetta e Dash sono a casa a fare da babysitter a Jack Jack" ha svelato Brad Bird.

A quanto pare, ne Gli Incredibili 2, vedremo Elastigirl al centro dell'azione, mentre Mr. Incredibile si ritroverà ad affrontare una sfida ben più grossa: occuparsi a casa di Jack Jack, il quale ha scoperto dei nuovi superpoteri.

"L'appetito di Helen per l'avventura, questa volta, viene alla ribalta" ha svelato Holly Hunter, che doppia il personaggio in originale "Nel primo film diventava Mrs. Incredibile per necessità, perché doveva salvare suo marito, adesso, invece, vuole soddisfare le sue ambizioni. L'ambizione di far parte di un'avventura è qualcosa che esploreremo.".

La pellicola è prodotta dalla Pixar Animation Studios e sarà distribuita dalla Walt Disney Pictures. Mentre in USA uscirà a giugno, gli italiani dovranno attendere settembre per rivedere la famiglia Incredibile sul grande schermo.