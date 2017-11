Prima foto ufficiale di Joe Manganiello come Deathstroke, nuova intervista

Come ormai abbiamo capito, lache abbiamo visto al cinema non è propriamente opera di Zack Snyder . A quanto paree la Warner hanno riscritto e rimontato pesantemente il film e del lavoro di Snyder è rimasto poco e niente.

ATTENZIONE! SPOILER!

Una delle sequenze di Zack Snyder, però, rimaste intatte nel nuovo montaggio è quella dopo i titoli di coda in cui vediamo il Deathstroke di Joe Manganiello formare un'alleanza con il Lex Luthor di Jesse Eisenberg.

E dopo averlo visto al cinema, è Manganiello stesso a mostrarci un primo scatto ufficiale del personaggio: trovate il tweet qui sotto.

"Sono un grande fan della DC Comics" conferma l'attore "Per esempio, sono un grande fan di Batman: Earth One di Geoff Johns. Se amate i fumetti, vi consiglio di leggerlo".

Come ormai saprete la sua inclusione nel The Batman di Matt Reeves rimane un grosso punto interrogativo, ma sappiamo che la Warner Bros. sta sviluppando un film stand-alone su Deathstroke con la regia di - niente di meno che - Gareth Evans (The Raid).

Manganiello, però, è anche stato l'interprete di Flash Thompson nella prima trilogia dedicata a Spider-Man di Sam Raimi: "Penso nessuno sapesse che il primo Spider-Man sarebbe finito per fare record di incassi, ma lavorandoci sapevamo comunque che era qualcosa di grosso. Stavamo realizzando qualcosa di veramente speciale. Mi fa sentire vecchio perché ero nel primo e da allora ci sono stati ben due reboot di Spider-Man, e altri Flash Thompson. Cavolo, sono vecchio!".

Nonostante ora sia Deathstroke, l'attore non chiude la porta ad altri progetti legati ai cinecomics, che essi siano altri prodotti della DC o della Marvel: "Se mi verrà proposto qualcosa, e sarà qualcosa che mi entusiasmerà, lo accetterò".