Prima che Deadpool si unisca all'MCU, Ryan Reynolds fa una spumeggiante review di Ragnarok

Tutte le strade portano ... da! Ormai è solo questione di tempo, matornerà nelle mani dei suoi creatori, alla Marvel, unendosi così, di fatto all'MCU. Ecco cosa pensadel "cugino" Thor: Ragnarok , uscito in sala da poco.

A meno che non accada qualcosa di "tsunamico" che possa far naufragare lo stratosferico accordo raggiunto tra Disney e Fox, Deadpool (e di conseguenza l'attore che lo interpreta, Ryan Reynolds), si unirà presto all'MCU. Più prima che dopo, come si suol dire. Oggi quindi Reynolds ha deciso di mostrare a tutti ciò che pensa di Thor: Ragnarok, il cinefumetto con protagonista Chris Hemsworth che, per tono, è molto simile alla pellicola sul Mercenario Chiacchierone!

Un fan ha chiesto a Reynolds quale dei diversi Chris dell'MCU preferisca (se Hemsworth, Evans o Pratt), e lui ha risposto con il suo solito sarcasmo. Comunque, ecco tutti i suoi tweet a tema:

"1: Ryan Reynolds ✔ @VancityReynolds L'ho visto tardi ma mi si è dislocata la mandibola a forza di ridere mentre guardavo Thor: Ragnarok. @TaikaWaititi è un tesoro internazionale. Bisogna proteggere il suo corpo e la sua mente ad ogni costo! @thorofficial



2: Ryan Reynolds ✔ @VancityReynolds Quando ordino il gelato, mi piace prenderlo di tutti e tre i gusti (riferendosi ai 3 Chris MCU)

3: Ryan Reynolds ✔ @VancityReynolds Replying to @VancityReynolds E, naturalmente, mi piace metterci su della granella di arachidi (per non lasciare da parte il caro Chris Pine, dell'universo Star Trek e WW)."

Come sempre, un grandissimo!

