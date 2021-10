Quante volte è stato in prigione Robert Downey Jr? Vita ed eccessi della star Marvel

Robert Downey Jr. è uno degli attori più amati di Hollywood: il ruolo di Iron Man ha elevato l'attore di Parto col Folle al rango di idolo per milioni di fan, ma non tutti sono a conoscenza delle vicissitudini che il nostro ha dovuto attraversare per poter arrivare finalmente a godere della meritata serenità.

La vita di Robert Downey Jr. è stata infatti decisamente travagliata: classe 1965, il futuro Tony Stark si trova già da ragazzino ad affrontare un rapporto tutt'altro che facile con il padre, che già a sei anni lo indirizzò all'utilizzo della marijuana mettendolo su una strada che l'avrebbe portato, qualche anno dopo, al consumo di sostanze ben più pesanti.

Proprio il rapporto con la droga sarà alla base del periodo più buio della vita e della carriera del nostro Robert: nell'aprile del 1996 l'attore viene infatti arrestato una prima volta per possesso di armi, eroina e cocaina; rilasciato per buona condotta, dopo solo un mese Downey Jr. viene arrestato per essersi addormentato ubriaco nella casa di un vicino, ottenendo stavolta una condanna a 3 anni di libertà condizionale.

Dopo aver saltato un test antidroga obbligatorio nel '97 l'attore fu quindi condannato a 6 mesi di detenzione; la stessa situazione si ripresentò nel '99, con il giudice che stavolta condannò il nostro a 3 anni di permanenza in una struttura riabilitativa. Rilasciato anticipatamente dopo un anno, la futura star Marvel viene poi nuovamente arrestata prima di poter concludere il suo impegno con la produzione di Ally McBeal, la stessa produzione che avrebbe poi licenziato Downey Jr. nel 2001 in seguito ad un ulteriore arresto sotto l'effetto di cocaina.

La sentenza, stavolta, parla di riabilitazione e tre anni di libertà vigilata: è l'inizio della rinascita dell'attore, che di lì a qualche anno verrà scritturato da Jon Favreau per il suo Iron Man, dando finalmente una svolta decisiva alla sua vita e alla sua carriera... Per la gioia dei fan Marvel! Non tutti, però, sono a conoscenza di un retroscena: il primo provino Marvel di Robert Downey Jr., infatti, fu per il ruolo del Dottor Destino!