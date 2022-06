Prey, il primo trailer esteso del prequel Hulu ci mostra Predator: è brutale!

Finalmente possiamo dare uno sguardo ufficiale al primo trailer esteso (e al poster) di Prey, film prequel di Predator che arriverà su Hulu, dopo il leak di pochi giorni fa. Un trailer brutale ambientato durante la nascita degli Stati Uniti così come li conosciamo. Nativi e coloni si scontrano con la brutale creatura in queste immagini.

In arrivo il 5 agosto sulla piattaforma di (ormai non più recente) acquisizione Disney, il prequel dei Predator si preannuncia però più brutale che mai, a livelli che potevano essere impensabili per la Casa di Topolino. Questo proprio grazie alla strategia ormai rodata di Disney di usare Hulu per i contenuti meno family friendly. E che Prey non lo sia affatto, ce lo rende palese fin dai primi minuti un trailer che promette benissimo. Lo stesso che era stato leakato pochi giorni fa su Prey e che per ovvie ragioni non potevamo mostrarvi.

Nei primi minuti osserviamo una giovane nativa comanche (Amber Midthunder) prima cacciare e poi essere cacciata da un orso. Le ambientazioni e la situazione potrebbe ricordare The Revenant con Leonardo DiCaprio. Con una piccola differenza però: l’orso in questione viene afferrato e maciullato da un essere titanico e apparentemente invisibile. Vi ricorda qualcosa? Come anticipato dalla posizione di Prey nella timeline dei Predator, il film in arrivo sarà ambientato poco meno di 300 anni prima rispetto al film originale con Arnold Schwarzenegger.

Avrà come sfondo le grandi pianure del Nord America ancora abitate dai nativi prima di cadere in mano ai coloni americani e a questo proposito c’era addirittura l’intenzione, almeno inizialmente, di girarlo tutto il lingua nativa. L’idea è stata poi abbandonata, ma per la prima volta nella storia dell’intrattenimento hollywoodiano – e forse globale – Prey verrà reso disponibile su Hulu anche in versione doppiata e sottotitolata in lingua comanche, mentre le prime dichiarazioni parlano di un nullaosta di Disney sul punto di vista di brutalità e violenza. Voi che ne pensate da queste prime immagini e dal poster in calce all’articolo? Ditecelo nei commenti!