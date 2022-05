Prey, la timeline: quando è ambientato rispetto al Predator di Arnold Schwarzenegger?

Il primo teaser trailer di Prey ha anticipato un reboot originalissimo per la saga di Predator, iniziata nel 1987 col famosissimo Predator con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Ma qual è la differenza tra i due titoli e qual è la nuova timeline della saga? Ecco quanti anni prima di Predator è ambientato il nuovo Prey: dalle informazioni note, e in attesa di eventuali nuovi collegamenti segreti, sappiamo che Prey sarà ambientato nell'anno 1719. Questo colloca Prey circa tre secoli prima del Predator del 1987, più nello specifico esattamente 268 anni prima di quegli eventi. L'ambientazione di Prey saranno le Grandi Pianure del Nord America, dove abitava la tribù Comanche: sono conosciuti come cacciatori leggendari, ma in questo film dovranno vedersela con un cacciatore più abile di loro.

Il primo Predator, come detto, uscì nel 1987 ed è presumibilmente ambientato proprio in quell'anno. Predator 2 ha avuto luogo dieci anni dopo, nel 1997, ed era ambientato a Los Angeles, in California. La successiva apparizione del Predator fu in Alien vs. Predator del 2004, in cui entrambe le specie aliene combattevano su un'isola al largo della costa dell'Antartide. Il seguito, Alien vs. Predator: Requiem si svolge nel 2007, questa volta in un'area popolata del Colorado. Il film successivo della serie è stato Predators, incentrato esclusivamente sulle creature Yautja (senza più xenomorfi) e ambientato nel 2010 su un pianeta utilizzato come riserva di caccia. L'ultima puntata del franchise è stata The Predator, che si svolge nel 2018, in una popolata città degli Stati Uniti.

Prey sarà dunque a tutti gli effetti un prequel, e racconterà quella che presumibilmente sarà la 'prima caccia' del Predator sulla Terra. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.