Prey: il primo teaser trailer del prequel di Predator svela la data d'uscita su Disney+

Dopo la prima suggestiva immagine ufficiale di Prey, è stato pubblicato il primo teaser trailer del nuovo prequel della saga di Predator, che ne svela anche la data d'uscita. Infatti, in questo nuovo filmato, che potete trovare in apertura, apprendiamo che il film arriverà il prossimo 5 agosto esclusivamente su Disney+.

Come precedentemente comunicato, Prey sarà ambientato circa 300 anni fa nella Nazione Comanche, area abitata dall'omonima popolazione di nativi americani, che si estende nel Sud degli USA lungo gli attuali confini di New Mexico, Colorado, Kansas, Oklahoma e Texas. La protagonista è Naru, interpretata da Amber Midthunder, una feroce e abile guerriera, pronta a difendere la sua gente da una nuova minaccia, che si svelerà essere proprio il Predator alieno. Inoltre, sappiamo che Prey sarà diretto da Dan Trachtenberg, regista dell'apprezzato 10 Cloverfield Lane, spin-off del franchise di Cloverfield, e del primo episodio della prima stagione di The Boys.

Oltre a queste informazioni, ci era anche già stata annunciata la data d'uscita di Prey. Ad essere precisi, era stato solamente comunicato che il film sarebbe arrivato esclusivamente via streaming in un indicativo "Estate 2022". Oggi, nel nuovo trailer ci viene specificato che Prey arriverà il prossimo 5 agosto nel catalogo Star di Disney+.

Entrando nel dettaglio del trailer, nel video osserviamo una breve sequenza in cui Naru scappa dal pericolo in una radura e viene assistita da un altro membro della sua tribù, sulla cui fronte scorgiamo l'iconico laser del Predator.