Prey, svelato il rating ufficiale: il prequel di Predator avrà rispettato le promesse?

Il nuovo film della saga di Predator Prey in arrivo su Disney Plus nel giro di pochissimi giorni ha scalato le classifiche dei film più attesi della stagione grazie al suo concept originale, e adesso è finalmente arrivata la notizia che i fan stavano aspettando: quella relativa al rating ufficiale.

Nei giorni scorsi infatti il regista e sceneggiatore Dan Trachtenberg aveva promesso che Prey sarebbe stato vietato ai minori, ma la sua parola sarà stata mantenuta dalla Motion Picture Association, che si occupa di valutare e classificare i film? A quanto pare si, dato che in queste ore la MPA ha assegnato a Prey un rated-r, rivelando che il film è stato classificato come 'bollino rosso' a causa della "forte rappresentazione della violenza". Una notizia che farà sicuramente felici i fan della saga, che ovviamente non si aspettavano nulla di meno.

In effetti, tutti i film principali del franchise di Predator (ad eccezione del primo crossover Alien vs Predator) in passato sono stati classificati R. Per fare un confronto, ecco come si posiziona con alcuni dei punteggi R degli altri film di Predator:

Predator - Classificato R

Predato 2 – Classificato R per forte violenza e linguaggio scurrile, oltre che per sensualità e contenuto di droga

Alien vs Predator – Classificato PG-13 per violenza, linguaggio scurrile, immagini horror e sangue

Aliens vs. Predator: Requiem – Classificato R per violenza, sangue e linguaggio scurrile

Predators (2010) - Classificato R per forte violenza, sangue e linguaggio offensivo

The Predator (2018) - Classificato R per forte violenza sanguinosa, linguaggio volgare e riferimenti sessuali

Ricordiamo che Prey sarà il prequel di Predator con Arnold Schwarzenegger, anche non includerà molti riferimenti al resto della saga e la prenderà molto alla larga: la storia, infatti, è ambientata 300 anni prima degli eventi del film originale e seguirà una tribù di indiani Comanche. Il film uscirà in Italia dal 5 agosto come esclusiva di Disney Plus nella sezione Star.