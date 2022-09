Prey, il sequel si farà davvero? Risponde il regista: 'Ci sono cose interessanti da fare'

Dopo le dichiarazioni di Amber Midhunter sul possibile sequel di Prey, anche il regista Dan Trachtenberg ha parlato dell'eventualità di realizzare un nuovo capitolo per la saga prequel del franchise di Predator.

Trachtenberg ha discusso di un potenziale sequel di Prey durante il nuovo episodio del podcast di Radio 1 Screen Time, affermando: "Mi piacerebbe essere coinvolto in un sequel di Prey, e penso che ci siano molte cose davvero interessanti da fare partendo dal finale del primo capitolo... Sarebbe molto interessante sviluppare qualche idea." Tuttavia, le società di produzione 20th Century Studios, Davis Entertainment e Lawrence Gordon Productions e il distributore Hulu / Disney Plus devono ancora confermare ufficialmente un sequel di Prey, nonostante i forti indizi disseminati dal primo film nei suoi minuti finali.

Come forse saprete, infatti, nell'ultima scena del film si può vedere la stessa pistola che il Mike Harrigan di Danny Glover prende da un Predator alla fine del film del 1990 Predator 2, un easter-egg che anticipa che prima o poi l'arma in possesso della tribù di Naru in qualche modo finirà in mano ai Predator. Inoltre, la singolare scena post credit di Prey mostra una sequenza stilizzata che sembra anticipare il ritorno della nave aliena dei Predator, segno che i letali cacciatori potrebbero di nuovo incrociare la loro strada con la tribù indiana di Naru.

Voi vorreste vedere un sequel di Prey? Ditecelo nei commenti!