Prey ha la protagonista perfetta? 'Una benedizione' secondo il regista

Prey è il film dei record: il prequel di Predator, che vanta ben sei candidature all'Emmy, si è rivelato in poco tempo un successo globale entrando di diritto tra i thriller d'azione più apprezzati della saga horror.

Prey racconta l'impresa Naru, guerriera appartenente alla tribù Comanche, nel difendere la sua gente da un predatore alieno. La pellicola, che preserva tutta la tradizione Comanche a partire dal doppiaggio, è una storia di coraggio femminile e la sua interprete, Amber Midthunder per il regista Dan Trachtenberg è la protagonista perfetta: "Amber è stata straordinaria - ha detto Trachtenberg in una lunga intervista a The Wrap - quando ha fatto il provino, ha girato la scena in tre modi: in inglese, in Comanche e poi con un linguaggio non verbale. Gran parte del film è non verbale ed è stato incredibilmente commovente vederla recitare una scena senza parole".

L'attrice ha mostrato l'istinto di una cacciatrice, grande espressione di empatia con il personaggio di Naru: "Era esattamente ciò di cui avevamo bisogno in un film come questo - prosegue il regista di Prey - è stata una benedizione collaborare con lei".

Ma vedremo ancora Amber Midthunder nei panni di Naru? Un sequel di Prey è davvero possibile? Sembrerebbe che Prey non sia l'ultimo capitolo della saga di Predator.