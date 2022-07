Prey: la protagonista Naru faccia a faccia con Predator nella nuova foto ufficiale!

Dopo il recente nuovo minaccioso poster di Prey, l'attesissimo prequel della saga di Predator in arrivo in esclusiva su Disney Plus è tornato a mostrarsi con una nuova immagine ufficiale.

La foto, esclusiva di Total Film, mostra la protagonista Naru faccia a faccia con Predator, e funge da preludio alla battaglia all'ultimo sangue che sarà al centro del film. Per la prima volta nella saga la protagonista sarà una donna indigena, Naru appunto (interpretata da Amber Midthunder), una svolta radicale rispetto al passato per una saga che ha sempre avuto uomini americani dai bicipiti possenti come star principali (tutti ricordano ad esempio il primo Predator con Arnold Schwarzenegger). L'attrice, a questo proposito, ha dichiarato: "Questo capitolo sarà storico da tutti i punti di vista: credo che sia la prima volta che ci sarà una protagonista femminile indigena in un film d'azione".

Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari.

Prey uscirà in Italia su Disney Plus all'interno di Star a partire dal 5 agosto prossimo.