Prey: le prime recensioni lo definiscono il miglio Predator dopo anni

Mentre in Italia si prepara ad arrivare al Giffoni, il prequel di Predator, Prey, viene presentato al San Diego Comic Con, dove ha ricevuto le prime recensioni.

Il film, che sarà il primo lungometraggio in assoluto ad essere trasmesso in streaming con i sottotitoli Comanche, è stato proiettato davanti a una nutrita folla di giornalisti, e alla presenza del produttore e di tanti altri che ci hanno lavorato.

I commenti al termine sono stati decisamente positivi. Tra i presenti in sala c'erano Perri Nemiroff e Ross Bonaime di Weintraub, che hanno parlato molto bene non solo del film ma anche dell'energia durante la proiezione, che ha avuto un tale successo da suscitare una standing ovation. Drew Taylor di The Wrap ha descritto la pellicola come un "racconto di formazione elegantemente fotografato", mentre Kate Sánchez di Why Tho ha affermato che Prey è stato sia un degno sequel del franchise di Predator, sia un prodotto che è riuscito a reggersi completamente sulle sue gambe. La cosa è stata confermata anche da Shannon McGrew di Nightmarish Conjuring, che ha trovato la pellicola una delle migliori del franchise. Infatti secondo McGrew, pur essendo molto diversa dai film precedenti, ha il grande merito di mantenere lo spirito della saga.

Adesso non ci resta che attendere per poter vedere il film: ecco quando vedremo Prey!