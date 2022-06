Prey, il prequel di Predator uscirà anche in lingua Comanche! Confermato il rated-r

Il primo trailer di Prey, prequel ufficiale della saga di Predator, ha immediatamente attirato su di sé tutte le attenzioni degli appassionati dell'action-survival, specialmente per il suo approccio originale che promette di rivoluzionare il franchise nato con Predator di Arnold Schwarzenegger.

Il film diretto Dan Trachtenberg infatti sarà ambientato trecento anni prima degli eventi del capitolo originale e seguirà una tribù di indiani Comanche alle prese con il letale cacciatore alieno, una lotta che si preannuncia particolarmente impari a causa dell'arretratezza tecnologica dei protagonisti rispetto all'invasore. Per calarsi ancora di più nelle atmosfere, inoltre, il pubblico avrà la possibilità di gustarsi Prey in lingua Comanche, rinunciando al doppiaggio moderno.

"È stato davvero importante per me, in quanto Comanche, aver avuto la possibilità di lavorare con il nostro dipartimento linguistico Comanche, e interpellare persone che ancora oggi parlano la lingue indiana", ha affermato la produttrice Jhane Myers. "Ma anche solo il fatto che le persone avranno una scelta mi rende orgogliosa: il mondo avrà la possibilità di ascoltare l'intero film in Comanche, il che è abbastanza sorprendente." Secondo la Myers, sebbene diversi film in passato sono stati stati tradotti in lingua Navajo, Prey sarà il primo in assoluto in lingua Comanche: "Non è mai stato fatto per la mia tribù, mai. Ci sono solo un paio di film, ma in Navajo. Mi viene in mente Star Wars, che però aveva già 30 anni quando lo adattarono in lingua Navajo, e poi Alla ricerca di Nemo, vent'anni dopo la sua uscita. Ma questa è la prima volta che un film inedito avrà l'opzione in lingua Comanche. E' elettrizzante per me, spero possa essere di ispirazione per tutte le persone del mondo, non solo quelle che parlano Comanche ma quelle che parlano qualsiasi lingua diversa”.

Se avete visto il trailer, recitato in inglese, potreste essere confusi: vi forniamo una rapida spiegazione sfruttando le parole del regista Dan Trachtenberg: "Il film è stato recitato in inglese, un inglese con un forte accento Comanche, ma poi gli stessi attori del film hanno ridoppiato tutto in lingua Comanche. Quindi il pubblico potrà scegliere la lingua che preferisce, le voci degli attori saranno le stesse."

In aggiunta il regista ha confermato che Prey sarà vietato ai minori: "Sono un grande fan della Disney, ma il mio film è al cento per cento rated-r!". Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!