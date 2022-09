Prey, il prequel di Predator avrà un sequel? Risponde Amber Midthunder

Dopo aver commentato la calorosa accoglienza di critica e pubblico nei confronti del prequel di Predator Prey, la protagonista Amber Midthunder, interprete della guerriera indiana Naru, ha parlato della possibilità di realizzare un sequel.

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, l'attrice ha dichiarato di non conoscere i piani per il futuro della saga di Prey, ma allo stesso tempo è convita che i creatori del film sapranno prendere la decisione giusta, qualunque essa sia: “Non so quali siano i piani per il futuro, ma mi fido di qualunque decisione verrà presa dal team di sviluppo" ha detto l'attrice. "Dan [Trachtenberg, il regista, ndr] ha trascorso così tanto tempo a sviluppare questo progetto con la 20th Century. Ovviamente il suo impegno si vede, perché alla fine il risultato è stato davvero fantastica. Sono sicuro che nessuno dei creatori di questo film vorrebbe fare un sequel di Prey senza avere la certezza che sarà degno del primo capitolo. Sono convinta che, qualunque cosa accada, sarà la decisione giusta".

La minacciosa scena post credit di Prey, come vi abbiamo spiegato (e cliccate sul link evidenziato se avete mancato la pubblicazione originale articolo), mostra una sequenza stilizzata che anticipa il ritorno della nave aliena dei Predator, segno che i cacciatori potrebbero far di nuovo visita alla tribù indiana di Naru: a riprova di questa ipotesi, infatti, ci sarebbe l'ultima scena del film, nella quale fa la sua comparsa la stessa pistola che il Mike Harrigan di Danny Glover prende da un Predator alla fine del film del 1990 Predator 2, un easter-egg che anticipa che prima o poi la pistola in possesso della tribù di Naru sarà ripresa dai Predator.

