Prey, nuova immagine! Dan Trachtenberg: 'Vedrete il Predator più spaventoso di sempre'

Il prequel di Predator Prey sta per arrivare su Disney Plus anche in Italia come esclusiva Star, e nel mostrare una nuova immagine promozionale il regista Dan Trachtenberg ha fatto una promessa ai fan della saga: il film mostrerà il Predator più spaventoso di sempre.

Parlando con Time Out, l'autore di 10 Cloverfield Lane ha dichiarato: "Volevo che questo Predator fosse il più spaventoso, il più inquietante tra quelli visti finora. È intelligente e ha una tecnologia diecimila volte più avanzata rispetto ai protagonisti, e questo lo rende ancora più difficile da affrontare. Ma poiché stiamo parlando di un balzo temporale all'indietro di trecento anni, volevo assicurarmi che il suo aspetto fosse diverso rispetto a quello che i fan conoscono: ad esempio la testa è più proporzionata rispetto al corpo, questo Predator è molto più magro e meno corazzato rispetto a quelli dei film precedenti. È più una 'creatura' che un soldato. Ma è ancora estremamente imponente e, se possibile, ancora più feroce".

Amber Midthunder (Legion) è la protagonista del prequel Prey, una donna Comanche pronta a diventare una guerriera. Ambientato nella nazione Comanche 300 anni fa, il film è la storia di una giovane donna, Naru, una guerriera feroce e abile cresciuta all'ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori delle Grandi Pianure, che trova a dover combattere contro un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnicamente molto più avanzato del suo.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Prey: il film uscirà su Disney Plus dal 5 agosto.