Prey, è fatta per il sequel? Il regista non si sbottona: 'Non posso parlarne...'

Dan Trachtenberg, regista dell'acclamato Prey, prequel della saga di Predator, potrebbe aver appena confermato che Prey 2 diventerà presto realtà in casa Disney.

Il primo film, prodotto da Hulu e distribuito in Italia e in varie zone nel mondo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, metteva in conto un nuovo capitolo con un finale molto aperto, e ora in una nuova intervista rilasciata a The Playlist il regista ha effettivamente anticipato 'diverse riunioni' con i produttori per e Hulu per continuare a raccontare la storia di Naru e della nazione Comanche. Tuttavia, comprensibilmente, Trachtenberg non si è voluto sbottonare troppo, dichiarando:

"Non posso dire nulla al riguardo in questo momento, ma dirò che le conversazioni su eventuali nuovi progetti sono iniziate molto tempo fa, già mentre stavamo finendo il primo film, e sono state conversazioni molto entusiasmanti. Lo studio, lo sceneggiatore, i produttori, io stesso, siamo tutti allineati sulle cose folli che potremmo fare dopo. E in questo lasso di tempo non mi sono mai fermato, non ho mai smesso di pensare a quanto potrebbero farsi interessanti le cose proseguendo questa storia. Questo non è un annuncio ufficiale, per carità, ma non sto neanche dicendo che il film non si farà...Ora come ora, posso solo dire che parliamo continuamente di ogni genere di cose e questa è una di quelle".

Il regista si è anche rifiutato di commentare se Prey 2 uscirà in streaming come il precedente episodio oppure se potrà godere di una distribuzione nelle sale visto il grande successo ottenuto dal film del 2022.

Per altri contenuti, recuperate la spiegazione del finale di Prey e della scena post-credit.